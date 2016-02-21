Ледовое ралли «Тур острова Папенберг» приглашает приморцев

Регистрация на ледовое ралли «Тур острова Папенберг» проходит во Владивостоке, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на пресс-службу города.

4 февраля во Владивостоке в восьмой раз пройдет ледовое ралли «Тур острова Папенберг». Соревнования объединят на льду бухты Новик любителей бега, велосипедов, коньков и лыж. Предварительная регистрация участников открыта до 11 февраля.

Как отмечают организаторы соревнований, трасса ледового велоралли «Тур острова Папенберг» традиционно будет кольцевой. Протяженность одного круга – 23 километра. Спортсмены смогут преодолеть дистанцию не только на велосипеде, но и бегом, на коньках или лыжах. Возраст участников неограничен.

Регистрация продлится до 11 февраля по ссылке. На данный момент на соревнования уже заявились 122 спортсмена.

Отметим, в целях безопасности участников за три дня до старта инспекторы ГИМС проведут обследование ледового поля и сделают заключение о максимально допустимой нагрузке на лед и готовности его к проведению мероприятия. Стартовый городок велоралли будет работать в яхт-клубе «Алые паруса» на улице Экипажной. Там также будет организован пункт горячего питания и обогрева. На трассе, помимо организаторов и волонтеров, за безопасностью участников будут следить сотрудники ГИМС МЧС России по Приморскому краю.

Подробнее ознакомиться с мероприятием можно на официальном сайте. Соревнования проходят при поддержке администрации Владивостока и яхт-клуба «Алые паруса».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]