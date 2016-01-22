Сумма в платежке за ЖКХ уже в январе может сильно увеличиться

С 1 января в России вновь начнут отключать жилищно-коммунальные услуги, а также начислять штрафы за их неуплату и пени за просрочку оплаты: истек срок временного моратория, введенного для поддержки россиян в связи с коронавирусом, сообщают «Вести:Приморье».

В 2021 году все эти ограничения снимаются. Кроме того, в новом году россиянам придется платить за ЖКХ по повышенным тарифам и получать субсидии на оплату услуг по новым правилам.

Запрет на начисление пеней и штрафов за долги по жилищно-коммунальным услугам был введен с 6 апреля до 31 декабря. С 2021 года гражданам снова будут начислять неустойку. С 1 января неустойку могут потребовать по долгам, возникшим до 6 апреля уходящего года. Если задолженность образовалась в период моратория, гражданам дадут шанс вернуть долг, а пени начислят только с 31-го дня просрочки платежа, пишет РБК.

По закону, за долги или неполное внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги пени начисляются с 31-го дня просрочки в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ от суммы долга за каждый день просрочки. С 91-го дня должнику начисляются пени в повышенном размере - 1/130 ставки рефинансирования, отмечает ТАСС.

За неуплату возможно отключение услуг ЖКХ - об этом, как правило, должника предупреждают за 20 дней. Затем подачу ресурсов ограничивают и еще раз делают предупреждение. Полное отключение обычно начинается через 10 дней после второго предупреждения. Так у жильцов есть время погасить задолженность.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]