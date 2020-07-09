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«Бывшая моя, до сих пор бомба»: увиденное во Владивостоке поразило жителя города
Во Владивостоке в одном из дворов мужчина удивился, увидев припаркованный автомобиль, сообщают «Вести:Приморье».
«Присмотрелся, Toyota Cresta старая или Mark, щетки на боковых стеклах, штатные с креплениями. Все, как положено. Первый раз такое вижу. Вот это да!», пояснил автор видео.
Видел машинку в такой комплектации, в районе Второй Речки стояла, года четыре назад. Прикольно. Удобно, наверное. А этот Mark изготовлен в конце 80-х годов прошлого столетия,
рассказал «Вести:Приморье» постоянный подписчик.
Однако в комментариях отметили, машины в такой комплектации действительно были. Вероятно, для молодого поколения это в диковинку.
«Вырос на зелёнке но такого не припомню. Редкая ***».
«Нет, не колхоз. Были такие».
«Бывшая моя, до сих пор бомба».
«Были такие комплектации. Я пару раз привозил из Японии такие».
«Просто жирная комплектация».
«Обалдеть в первые такое вижу».
видео dpskontrol125rus
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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