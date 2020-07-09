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«Бывшая моя, до сих пор бомба»: увиденное во Владивостоке поразило жителя города

«Бывшая моя, до сих пор бомба»: увиденное во Владивостоке поразило жителя города

Источник фото: pixabay.com

Во Владивостоке в одном из дворов мужчина удивился, увидев припаркованный автомобиль, сообщают «Вести:Приморье».

«Присмотрелся, Toyota Cresta старая или Mark, щетки на боковых стеклах, штатные с креплениями. Все, как положено. Первый раз такое вижу. Вот это да!», пояснил автор видео.

Видел машинку в такой комплектации, в районе Второй Речки стояла, года четыре назад. Прикольно. Удобно, наверное. А этот Mark изготовлен в конце 80-х годов прошлого столетия,

рассказал «Вести:Приморье» постоянный подписчик.

Однако в комментариях отметили, машины в такой комплектации действительно были. Вероятно, для молодого поколения это в диковинку.

«Вырос на зелёнке но такого не припомню. Редкая ***».

«Нет, не колхоз. Были такие».

«Бывшая моя, до сих пор бомба».

«Были такие комплектации. Я пару раз привозил из Японии такие».

«Просто жирная комплектация».

«Обалдеть в первые такое вижу».

 

видео dpskontrol125rus

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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