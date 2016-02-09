«До слез»: девушкам без «крокодильчиков» понадобилась помощь на трассе

Жительница Приморья рассказала о ситуации, в которой оказалась не только она, но и подруги с детьми, сообщают «Вести:Приморье».

Так, девушка пояснила, севший аккумулятор не позволил компании добраться до места назначения. Дети замерзали в холодной машине. Помощь пришла, спустя какое-то время, благодаря неравнодушным людям, которые остановились и решили помочь.

Девушка решила еще раз через соцсети выразить им благодарность.

«Хотела поблагодарить молодых людей, парня и девушку, которые сегодня в 21.20 остановились и помогли нам, дети оставили включенным свет в машине, сел аккамулятор, мы три девушки, с нами трое маленьких детей, мороз на улице -26°, сами мы с Новошахтинского, а это случилось в п. Тимирязьевка. Они съездили привезли крокодильчики и завели машину. Есть в нашей стране еще добрые люди, мы им очень благодарны. У вас много подписчиков, очень надеемся что они прочитают и им будет приятно. Ситуация была просто до слез, никого знакомых, дети дрожат, чуть не плачут, я просто выбежала на дорогу и стала голосовать, и первая машина сразу остановилась, я даже не надеялась что такое бывает»,

рассказывает подписчица в паблике mark2_che.

В комментариях многие отметили, мир не без добрых людей. И еще есть те, кто готов помогать и откликаться на чужую беду. Однако нашлись и те, кто обвинил во всем хозяйку автомобиля в невнимательности.

«Молодцы, ребята».

«Когда-то, в далёком прошлом, это было нормальным явлением помогать друг другу».

«Можно такси вызвать, что бы "прикурили", они выручают за не большую плату».

«Наглядный пример того, что зимой по-любому нужно крокодилы с собой возить! Да и не только зимой».

«Молодцы ребята, на дороге всякое может случится».

Орфография и пунктуация в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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