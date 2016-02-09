«До слез»: девушкам без «крокодильчиков» понадобилась помощь на трассе
Жительница Приморья рассказала о ситуации, в которой оказалась не только она, но и подруги с детьми, сообщают «Вести:Приморье».
Так, девушка пояснила, севший аккумулятор не позволил компании добраться до места назначения. Дети замерзали в холодной машине. Помощь пришла, спустя какое-то время, благодаря неравнодушным людям, которые остановились и решили помочь.
Девушка решила еще раз через соцсети выразить им благодарность.
рассказывает подписчица в паблике mark2_che.
В комментариях многие отметили, мир не без добрых людей. И еще есть те, кто готов помогать и откликаться на чужую беду. Однако нашлись и те, кто обвинил во всем хозяйку автомобиля в невнимательности.
«Молодцы, ребята».
«Когда-то, в далёком прошлом, это было нормальным явлением помогать друг другу».
«Можно такси вызвать, что бы "прикурили", они выручают за не большую плату».
«Наглядный пример того, что зимой по-любому нужно крокодилы с собой возить! Да и не только зимой».
«Молодцы ребята, на дороге всякое может случится».
Орфография и пунктуация в комментариях сохранены.
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