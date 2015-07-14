Ужас в глазах ребенка: жительница Приморья оказалась свидетелем страшной ситуации

Во Владивостоке девушка пришла на помощь школьнику, которого атаковала стая бездомных собак, сообщают «Вести:Приморье». Все произошла в районе улицы Адмирала Юмашева. Несколько животных набросились на ребенка. В это время рядом проезжал внедорожник. Машина остановилась, из салона выбежала девушка, которая кинулась на помощь ребенку. На кадрах видно, он всячески пытался от них отбиться.

Очевидцы утверждают, ребенок был очень напуган.

Добрый вечер! Хочу попросить вас опубликовать предупреждение о том, что между домами адмирала Юмашева 34 и 32, в овраге, предположительно в гаражах проживают 2 собаки, которые бросаются на прохожих. Больше и чаще бросаются на детей. По нашей дороге (не смейтесь, в ук мне это утвердили) вдоль оврага, дети ходят в школы! Рядом расположены детские площадки, в которых благодаря забору можно спрятаться от собачек. Так вот, хочу предупредить и попросить родителей встречать и провожать детей со школы и в школу, собаки появляются в разное время. Как бороться никто не знает, помочь никто не может. Сердобольные кормят этих собак. Дети получают травмы, в том числе и психологические. Собакам все равно на кого нападать, кусают всех подряд. Случаев очень много. Сегодня, если бы не девушка на джипе, неизвестно чем бы закончилась дорога со школы для этого мальчика. Он очень переживал за прокусанные и разодранные штаны. А мы взрослые очень переживаем за его здоровье, надеюсь мама этого мальчика напишет

, пишет автор поста в паблике vdk_news.

В комментариях жители отметили действия бесстрашной девушки, которая бросилась на помощь ребенку.

«...как страшно. Бедный ребенок».

«Девушке респект».

«Девчёнка - молодец!!! Не раздумывая без страха побежала на помощь».

«Спасибо девушке! Отреагировала!».

«Я был на чукотке, там очень много собак, так вот если там собака кинулась на человека то её тут же стреляют! Думаю также и тут надо!».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru