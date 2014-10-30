«Есть желающие?»: Квартиру по «космической» цене сдают в Уссурийске

В Уссурийске на одном из популярных сайтов опубликовано объявление о сдаче квартиры по невероятной цене, сообщают «Вести:Приморье».

Собственник квартиры показал фото. Наверное, найдется тот, кто оценит ремонт «советских» времен и откликнется на объявление, где указана цена 45 500 рублей за двухкомнатную квартиру. Причем, автор поясняет, к этому нужно будет добавить стоимость за свет, воду и коммунальные услуги. Вероятно, кого-то такое предложение действительно заинтересовало. Оно было добавлено пользователями в статус «избранное» порядка 30 раз.

«Спокойный, экологически чистый район города, расположен на возвышенности. Без шумных дорог, громких сигналов авто и прочих прелестей центральных районов города.Но в доступности от центра. Регулярно ходит автобус. Рядом с домом вместительная парковка. Квартира сдаётся на продолжительное время, и только по договору. Приоритет: семейные, без домашних животных. Это не центр! Сообщения читать не умею», пишет собственник.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]