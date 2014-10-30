Новости Общество
Сегодня, 15:14

«Есть желающие?»: Квартиру по «космической» цене сдают в Уссурийске

«Есть желающие?»: Квартиру по «космической» цене сдают в Уссурийске

Источник фото: скрин farpost.ru

В Уссурийске на одном из популярных сайтов опубликовано объявление о сдаче квартиры по невероятной цене, сообщают «Вести:Приморье».

Собственник квартиры показал фото. Наверное, найдется тот, кто оценит ремонт «советских» времен и откликнется на объявление, где указана цена 45 500 рублей за двухкомнатную квартиру.  Причем, автор  поясняет, к этому нужно будет добавить стоимость за свет, воду и коммунальные услуги. Вероятно, кого-то такое предложение действительно заинтересовало. Оно было добавлено пользователями в статус «избранное» порядка 30 раз.

«Спокойный, экологически чистый район города, расположен на возвышенности. Без шумных дорог, громких сигналов авто и прочих прелестей центральных районов города.Но в доступности от центра. Регулярно ходит автобус. Рядом с домом вместительная парковка. Квартира сдаётся на продолжительное время, и только по договору. Приоритет: семейные, без домашних животных. Это не центр! Сообщения читать не умею», пишет собственник.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Комментировать:

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта. Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен,
будьте в курсе последних событий!

Загрузка...

Ранее по теме