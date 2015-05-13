Вакансия на сайте объявлений Приморья возмутила горожан
В соцсетях приморцы обсуждают объявление, которое было опубликовано на одном из сайтов, сообщают «Вести:Приморье».
Автор объявления указал, что для тех, кто ищет работу, есть свободная вакансия. На работу в коттедж требуются парни и девушки. К соискателю предъявляют требование - уборка территории коттеджа и квартиры в эротических костюмах. При этом указан свободный график, обучение и 5 тыс. рублей за несколько часов. Однако вопросы вызывает совсем другой факт, к работе приглашают и студентов, и школьников.
«Нифига какая вакансия на Фарпосте для школоты», – подписали скриншот авторы поста.
В соцсетях скрин объявления вызвал бурю эмоций. Горожане вызвали возмущение таким содержание, отметив, что это нарушает закон.
«Я недавно добавляла объявление о вакансии, указала "не пьющий" и меня поправили, мол, по закону так нельзя писать в объявлениях, а в этом, значит всё нормально, по мнению модераторов сайта, раз оно опубликовано?!», «Вы школьниц 10-11 классов видели сейчас по ним не скажешь что она школьница», «На сайте завёлся маленький шалунишка», «Какое ужасное объявление!», «Надеюсь правоохранительные органы заинтересуются и проверят», «Какой Ужасс(», отметили в комментариях.
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