«Застывшая красота» на Русском острове восхищает приморцев
На мысе Вятлина на Русском острове каждую зиму появляются огромные сосульки. Они свисают со скал до самой земли, как застывшие водопады. Владивостокцы приезжают сюда полюбоваться льдом и пофотографироваться, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на vl.ru.
Добраться до Вятлина из Владивостока можно на машине. А до сосулек, которые находятся севернее мыса, придётся идти пешком по замёрзшему побережью.
Днём людей здесь много, но можно приехать рано утром или ближе к вечеру, чтобы полюбоваться красотой льда в одиночестве. Если ехать сюда ради красивых фотографий, лучше выбирать время до обеда, когда сосульки будут искриться на солнце. После 16:00 оно скроется за сопкой.
Такие сосульки вырастают здесь каждый год неспроста: со скал постоянно сочатся грунтовые воды, а зимой замерзают. Их высота достигает пяти метров.
Море здесь не застывает, плещет волнами на берег. По образовавшейся ледяной кромке можно подойти к ледяным аркам ближе, но нужно быть осторожными – скользко. Сосульки выглядят крепкими, не осыпаются, но лучше не рисковать и не опираться на них.
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