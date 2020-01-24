Растут объемы зерна, экспортированного из Приморского края

Управлением Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области в 2020 году проконтролирован экспорт зерна и продуктов его переработки общим объемом 708,9 тыс. т (в 2019 году – 608,9 тыс. т).

В частности, на экспорт направлено 684,6 тыс. т зерна и 24,3 тыс. т продуктов его переработки.

Основным импортером зерна остается КНР. В 2020 году в эту страну направлено 435,7 тыс. т зерна и 23,1 тыс. т продуктов его переработки.

В прошлом году в Китай экспортировано 265,3 тыс. т сои, 168,9 тыс. т кукурузы, 962,8 т овса, а также 201,9 т семян продовольственного льна, 200 т рапса, 144 т риса, 3,3 т семян подсолнечника обжаренного, 17,5 тыс. т пшеничной муки, 5,5 тыс. т овсяных хлопьев, 56,9 т ржаной муки, 24,3 т пшенной крупы, 8,1 т гречневой крупы и 5,1 т гречневой муки, а также 0,5 т ржаного солода.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]