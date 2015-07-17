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Десятки машин попали в ДТП на трассе Владивосток - Аэропорт. Эксклюзивные подробности

Десятки машин попали в ДТП на трассе Владивосток - Аэропорт. Эксклюзивные подробности

Обещанный синоптиками снегопад пришел в Приморье - с утра в дальневосточной столице затруднено автомобильное движение, в пригорде Артема произошла массовая авария. По словам очевидцев, столкнулись более 20 автомобилей. В связи с этим для движения открыта только одна полоса.

Подробности аварии рассказал один из ее участников:

Евгений, автомобилист: "Радиатор пробил, бампер, капот. Первоначально зацепило... "Приус" начало крутить. Я стал обруливать. Здесь уже ДТП было. Ну я просто догнал и все.  И за мной еще там порядка 15 машин врезалось", - рассказывает автомобилист Евгений.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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