Приморские киностудии могут выиграть 400 тысяч рублей на покупку видеооборудования

Приморские детские киностудии могут выиграть 400 тысяч рублей на приобретение видеооборудования. Такие возможности открывает участие в первом Всероссийском питчинге для юных кинематографистов. Мероприятие состоится 5-9 февраля во Владивостоке и станет частью другого крупного отраслевого события – открытого фестиваля детского кино и телевидения «Веселая Ларга», - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

По информации министерства культуры и архивного дела Приморского края, в конкурсе могут принять участие только официально зарегистрированные детские киностудии, действующие на базе учреждений общего и дополнительного образования. Еще одно обязательное условие – их обязательно должны посещать подростки в возрасте 11-16 лет.

Само мероприятие условно можно разделить на три этапа. Во время первого из них студиям предстоит оформить заявку на участие и организовать посещение ребятами онлайн-консультаций по написанию сценариев и созданию синопсисов фильмов от ведущих кинематографистов. Во время второго – конкурсанты побывают уже на очных мастер-классах от именитых режиссеров и актеров, а также создадут тизеры – рекламные видеоролики для своих предполагаемых к съемке фильмов. Позже им предстоит защитить работу перед жюри, указав на актуальность и своевременность заявленной идеи. Эксперты, в свою очередь, выберут самые сильные и убедительные проекты.

Во время третьего этапа представители студий-победителей получат гранты на покупку видеооборудования, а также снимут и смонтируют фильмы, представленные во время публичной защиты.

«В фильмах, которые будут снимать студии-победители, должны подниматься интересные и актуальные вопросы. К примеру, это могут быть полезные советы подростку, который хочет защитить себя от различных видов кибермошенничества и киберпреступлений, работы о правильной защите своих персональных данных, о том, как распознать ложные новости, подозрительные группы и сообщества, противостоять кибербулингу и троллингу, а также фильмы о победах, которых дети достигают при работе в информационном пространстве», – подчеркнули специалисты.

Подробнее о первом Всероссийском питчинге для юных кинематографистов – на официальной странице мероприятия.

Организатор – детское творческое объединение «Бумеранг» при поддержке Фонда президентских грантов, Союза кинематографистов России, Российского государственного архива кинофотодокументов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]