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Приморские киностудии могут выиграть 400 тысяч рублей на покупку видеооборудования

Приморские киностудии могут выиграть 400 тысяч рублей на покупку видеооборудования

Приморские детские киностудии могут выиграть 400 тысяч рублей на приобретение видеооборудования. Такие возможности открывает участие в первом Всероссийском питчинге для юных кинематографистов. Мероприятие состоится 5-9 февраля во Владивостоке и станет частью другого крупного отраслевого события – открытого фестиваля детского кино и телевидения «Веселая Ларга», - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

По информации министерства культуры и архивного дела Приморского края, в конкурсе могут принять участие только официально зарегистрированные детские киностудии, действующие на базе учреждений общего и дополнительного образования. Еще одно обязательное условие – их обязательно должны посещать подростки в возрасте 11-16 лет.

Само мероприятие условно можно разделить на три этапа. Во время первого из них студиям предстоит оформить заявку на участие и организовать посещение ребятами онлайн-консультаций по написанию сценариев и созданию синопсисов фильмов от ведущих кинематографистов. Во время второго – конкурсанты побывают уже на очных мастер-классах от именитых режиссеров и актеров, а также создадут тизеры – рекламные видеоролики для своих предполагаемых к съемке фильмов. Позже им предстоит защитить работу перед жюри, указав на актуальность и своевременность заявленной идеи. Эксперты, в свою очередь, выберут самые сильные и убедительные проекты.

Во время третьего этапа представители студий-победителей получат гранты на покупку видеооборудования, а также снимут и смонтируют фильмы, представленные во время публичной защиты.

«В фильмах, которые будут снимать студии-победители, должны подниматься интересные и актуальные вопросы. К примеру, это могут быть полезные советы подростку, который хочет защитить себя от различных видов кибермошенничества и киберпреступлений, работы о правильной защите своих персональных данных, о том, как распознать ложные новости, подозрительные группы и сообщества, противостоять кибербулингу и троллингу, а также фильмы о победах, которых дети достигают при работе в информационном пространстве», – подчеркнули специалисты.

Подробнее о первом Всероссийском питчинге для юных кинематографистов – на официальной странице мероприятия.

Организатор – детское творческое объединение «Бумеранг» при поддержке Фонда президентских грантов, Союза кинематографистов России, Российского государственного архива кинофотодокументов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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