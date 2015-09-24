Что читали жители Приморского края в 2020 году?

ЛитРес, крупнейший книжный сервис в России и странах СНГ, проанализировал интерес жителей Приморского края к электронным и аудиокнигам в 2020 году, сообщают «Вести:Приморье».

Самым популярным произведением стала аудиокнига Джона Кехо «Подсознание может все!». На втором месте — «Расширить сознание легально» автора издательской платформы ЛитРес: Самиздат Владислава Гайдукевича. По итогам 2020 года это — самая популярная электронная книга в России: было продано более 40 000 экземпляров. «Бронза» рейтинга самых популярных книг — у «Безупречной репутации» Александры Марининой. На четвертом месте — «Пять языков любви» Гэри Чепмена. На пятом — «Внутри убийцы» Майка Омера.

В пятерку самых популярных жанров у читателей из Приморского края вошли: современные детективы, современная русская литература, любовные романы, современная зарубежная литература и любовное фэнтези.

А в топ-3 самых популярных писателей попали Марина Суржевская, Борис Акунин и Андрей Курпатов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]