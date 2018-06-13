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Машины, любимые приморцами, – в ТОПе самых покупаемых в России

Машины, любимые приморцами, – в ТОПе самых покупаемых в России

Источник фото: pixabay.com

Специалисты аналитического агентства "Автостат" составили рейтинг самых популярных новых легковых автомобилей в России по итогам первого полугодия, сообщают «Вести:Приморье».

На первом месте оказалась LADA: за шесть месяцев россияне приобрели 126,6 тысячи отечественных машин.

Следом идут KIA (88,9 тысячи) и Hyundai (66,8 тысячи).

В пятерку лидеров попали также Renault (51,7 тысячи) и Toyota (40,2 тысячи).

Всего за первое полугодие россияне приобрели 600 тысяч новых автомобилей.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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