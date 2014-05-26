Проезд перекрыт: в ДТП во Владивостоке столкнулись фура и седан

Авария произошла во Владивостоке, в районе улицы Березовой, 25, сообщают «Вести:Приморье».

Дорога оказалась практически перекрыта. Остановились несколько большегрузов, так как следовали друг за другом.

«Версии ДТП разнятся. Водитель фуры говорит, он двигался прямо, его хотел «обойти» седан. При этом, водитель Toyota Mark заявил, что он не водитель, но уточнил, большегруз не показал поворотник. Повреждения машин не очень серьезные. Фура «в каске». Водитель фуры показал, за рулем был именно этот человек, который, по предположению, находится в состоянии алкогольного опьянения. Других людей возле седана не было и нет»,

рассказал автор видео.

Детали аварии уточняются.

Видео @ak_vdk

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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