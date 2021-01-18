Скандал в супермаркете получил продолжение. Покадровка видео показала, в чем было дело

Скандал в супермаркете городе Артема получил продолжение, сообщают «Вести:Приморье».

Администрация магазина провела собственное расследование, которым поделилось в паблике artem.news.plus.

«Вчерашний скандал в супермаркете "Юлия" в Артёме наделал немало шума, вышел за пределы города. Сотни комментариев стали ярким подтверждением того, что данный конфликт не оставил равнодушными очень многих жителей. Нашлись как защитники, так и противники группы активистов-покупателей, которые и инициировали своего рода проверку торгового предприятия. Одной из их претензий стало нарушение вакуумной упаковки на ряде продуктов. В супермаркете "Юлия" провели собственное маленькое расследование после вчерашнего происшествия. И вот что им удалось установить...».

Вероятно, покадровый просмотр видео с инцидентом позволил сотрудникам рассмотреть, в чем дело. Так они пришли к выводу, акция была спланирована.

«Вести:Приморье» не принимают чью-либо сторону. Лишь предоставили материал. Обстоятельства происшествия будут устанавливать правоохранительные органы.

После просмотра видео приморцы вправе сами решать, что происходит в наших супермаркетах, и кто виноват в конкретном случае.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали о скандале, который произошел 17 января в одном из супермаркетов Артема. «Женщина, бегите оттуда»: озвучены две версии «побоища» в известном супермаркете.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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