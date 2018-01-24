Оплата больничного: Выплата в размере МРОТ перестанет быть временной

Минимальная выплата по больничному останется в размере МРОТ, сообщают «Вести:Приморье».

Минимальный размер пособия по больничному листу останется в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ), а все страховые социальные выплаты будут назначаться проактивно. Законопроект об этом, инициированный Правительством, готовится к первому чтению в Госдуме, пишет «РГ».

Как пояснили в Фонде социального страхования, впервые минимум для пособий по больничным установили в прошлом году временными правилами. Однако такой порядок теперь решили сохранить и закрепить законодательно. Планируется, что и впредь рассчитываться выплата будет, исходя из суммы не менее одного МРОТ в месяц, причем, с учетом районных коэффициентов, если они применяются на территории региона. Таким образом, поскольку в 2021 году МРОТ установлен в размере 12 792 рублей, то за один день больничного работнику обязаны будут выплатить не менее 426,4 рублей при условии, что в месяце 30 календарных дней. А для жителей Тюмени и юга Тюменской области, например, где применяется районный коэффициент - 1,15, сумма больничного не будет ниже 14 710,8 рублей в месяц или 490,36 за один день.

В Фонде социального страхования обратили внимание, что в большинстве случаев минимальное пособие в размере МРОТ будут получать те граждане, которые только начали трудовую деятельность. Это связано с тем, что выплата по временной нетрудоспособности, а также беременности и родам и ежемесячное пособие по уходу за ребенком зависят от среднего заработка застрахованного лица за последние два года, и могут составлять от него 60%, 80% и даже 100% при наличии стажа у работника свыше 8 лет. Для тех, кто работает неполный рабочий день или неполную рабочую неделю сумма выплаты и впредь будет рассчитываться пропорционально продолжительности рабочего времени.

Также законопроектом закрепляется проактивное назначение социальных страховых выплат с 1 января 2022 года. То есть, они будут приходить гражданам автоматически, без обращения за ними, заявлений на них больше не потребуется. В связи с этим все больничные станут электронными. Сегодня такие листки нетрудоспособности уже готовы предоставлять 86% российских медорганизаций, в их формировании участвуют 584,5 тысячи или 83,7% работодателей, у которых работает почти 90% всех застрахованных граждан, отмечают в Фонде. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что 2021 год будет переходным, в течение него порядок подачи документов на социальные страховые выплаты не изменится: как и прежде, работники должны будут приносить больничный работодателю, а в ряде случаев - писать заявление.

Помимо этого, документом устанавливается, что с 2022 года полностью электронным станет обмен сведениями между Фондом социального страхования, работодателями, медорганизациями, органами государственных внебюджетных фондов и медико-социальной экспертизы. Вводится ответственность работодателей за нарушение законодательства об обязательном социальном страховании. Их будут штрафовать за непредоставление необходимых сведений о своих работниках в Фонд социального страхования, а также за предоставление их с опозданием или в искаженном виде.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]