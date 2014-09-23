Министр природных ресурсов и экологии посетит Приморье в ближайшее время

Губернатор Приморья Олег Кожемяко встретился с Министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым во вторник, 19 января, во время рабочей поездки в Москву. Стороны обсудили предложения края по расширению противопаводковых мер, модернизации объектов инженерной защиты, а также планы по восстановлению экологического состояния бухты Золотой Рог, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

По словам Олега Кожемяко, Приморский край разработал целый ряд предложений по модернизации инфраструктуры территорий, которые позволят минимизировать неудобства приморцев и возможный ущерб во время природных ЧС.

«Мы обсудили ситуацию, связанную с финансированием дноуглубительных работ, созданием берегоукрепляющих дамб в Приморском крае – подготовлено уже около 14 проектов с положительной экспертизой. Часть работ мы выполнили, часть еще предстоит, для этого нужно финансирование не с 2022 года, а уже в этом. Сотрудничество с Минприроды должно уже в течение нескольких лет дать положительные результаты – мы сможем обеспечить населенные пункты специальными водозащитными укреплениями с тем, чтобы любые природные катаклизмы незначительно сказывались на населении», – заявил Губернатор.

Еще одна тема, которую затронули на двусторонней встрече, – возможность дополнительного финансирования мероприятий по очистке бухты Золотой Рог, позволяющих создать единую централизованную систему водоотведения.

«С 2015 года такая программа стартовала, часть стоков удалось направить через очистные сооружения. Однако не все стоки очищаются, есть вред и экологический ущерб бухте, поэтому работу по очистке будем продолжать», – подчеркнул глава Приморья.

По словам Александра Козлова, в перспективе Золотой Рог может быть расчищен и от затопленных кораблей.

«Экология бухты Золотой Рог зависит от многих факторов, один из которых – это затонувшие суда. Сейчас по поручению Премьер-министра начинается расчистка Нагаевской бухты в Магадане, но останавливаться на этом мы не намерены. Генеральная уборка нужна всем акваториям Дальнего Востока. У Приморья уже есть схемы по затопленным судам, поэтому вполне вероятно, что Золотой Рог станет второй бухтой на очереди, которую расчистят от затопленных кораблей», – обозначил министр природных ресурсов и экологии России.

Олег Кожемяко и Александр Козлов также обсудили необходимость увеличения размера субсидий на лесоохрану для сохранения уникального многообразия флоры и фауны Приморского края.

«В Приморье обитает самая большая популяция амурских тигров, и это единственный регион, где в дикой природе живут дальневосточные леопарды. Поэтому, конечно, усредненный формат здесь не подходит. Мы должны изначально прилагать максимальные усилия, чтобы сохранить естественную среду для уникальных животных, которыми гордится вся страна», – прокомментировал глава Минприроды.

Министр оценил предложения Приморья и выразил готовность оказать поддержку в их реализации. Он сообщил, что в ближайшее время планирует посетить край с рабочим визитом для дальнейшей проработки обозначенных в ходе встречи вопросов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]