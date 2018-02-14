Новые основания для отказа водителям вступают в силу

С 1 февраля вступают в силу новые основания для отказа автовладельцам о внесении изменений в конструкцию автомобилей, сообщают «Вести:Приморье».

Речь идет о различном тюнинге машин, установке кенгуринов, лебедок и прочих функциональных и не очень излишеств. А также об установке газобаллонного оборудования на машину. Об этом пишет «РГ».

Порядок внесения изменений в конструкцию следующий. Автовладелец перед тем, как устанавливать допоборудование, должен обратиться в специализированную лабораторию для получения заключения о возможности такого изменения в конструкции. Такое заключение должно быть внесено в реестр, который ведет Минэкономразвития.

Затем со всеми документами обратиться в ГИБДД для получения разрешения. Предъявлять машину на этом этапе не требуется.

После получения разрешения автовладелец обращается к производителю работ, который устанавливает оборудование. Затем снова в лабораторию для проведения испытаний и получения протокола этих испытаний. Протокол также должен быть внесен в реестр Минэкономразвития.

Далее нужно пройти техосмотр. А потом со всеми документами и вместе с машиной надо обратиться в ГИБДД для получения свидетельства о соответствии транспортного средства с внесенными изменениями требованиям безопасности.

Так вот с 1 февраля, если заключение лаборатории не будет внесено в реестр, то это будет основанием для отказа ГИБДД в разрешении на внесении изменений в конструкцию. Если в реестр не будет внесен протокол испытаний, то это будет основанием для отказа в выдаче свидетельства о соответствии транспорта требованиям безопасности.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]