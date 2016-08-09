С «бывшей» на расстоянии: супругам предложили интересный вариант развода

У граждан появилась возможность с помощью нотариуса разводиться дистанционно, сообщают «Вести:Приморье».

Отныне бывшим супругам необязательно встречаться друг с другом, чтобы разделить имущество, договориться об алиментах, решить другие горячие вопросы. Об этом пишет «РГ».

Новые возможности нотариата позволят сделать процедуру развода более культурной и спокойной. Уставшие друг от друга муж и жена смогут обговорить детали расставания, одновременно находясь в разных нотариальных конторах.

На практике это может выглядеть так: бывшие супруги решают договориться о разделе совместно нажитого имущества и алиментах. Один приходит к одному нотариусу, другой - к другому. Нотариусы связываются между собой по закрытому каналу, и в режиме видеосвязи происходит обсуждение всех деталей соглашений, после этого составляется проект документа, если он устраивает обе стороны, они его подписывают, а нотариусы удостоверяют, рассказали в Федеральной нотариальной палате.

Впрочем, предложение может оказаться интересным и тем распавшимся парам, которые живут в одном городе, но каждый из них предпочел бы находиться с бывшей любовью на разных континентах.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]