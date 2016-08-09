Нотариусы будут по-новому оформлять сделки с недвижимостью

Новые технологии нотариата позволят дистанционно оформлять квартиры, сообщают «Вести:Приморье».

В конце года вступает в силу закон, разрешающий проводить дистанционные сделки с участием нескольких нотариусов. Это позволит, например, переоформить квартиру, находящуюся в другом регионе, отмечает «РГ».

Покупателю, допустим, из Хабаровска и продавцу из Москвы будет необязательно лично встречаться друг с другом. Но прийти к нотариусу, конечно, придется. Особенно удобным новый формат может оказаться тем, кто давно уехал из родного города, а квартира в собственности осталась. Или жилье в другом регионе досталось в наследство. Сегодня, чтобы решить юридические вопросы с недвижимостью на другом конце страны, надо непосредственно ехать на место. Или оформлять доверенность на кого-то из местных. Но теперь все станет проще.

Процедура подготовки к сделке останется прежней: каждый из нотариусов проведет экспертизу предъявленных документов, проверит реальную волю человека, понимает ли он, на что идет, и хочет ли этого. Нотариус разъяснит правовые последствия сделки и т.д. А вот само удостоверение договора будет проходить в режиме онлайн, через специально разработанный для этого защищенный канал связи нотариусов.

Сразу после оформления сделки нотариус, работающий с приобретателем недвижимости, направит электронные документы на регистрацию права собственности в Росреестр. Подтверждение регистрации заявитель получит уже спустя один рабочий день. Причем регистрация бесплатна для гражданина. Как и прежде, сведения о сделке будут храниться в Единой информационной системе нотариата, что исключает возможность их подделки.

"Есть все основания полагать, что совершение дистанционных нотариальных действий создаст защищенную и безбарьерную цифровую среду для надежных электронных сделок, - сказал президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик. - Подчеркну, что эти и другие проекты, основанные на применении IT-технологий в правовой сфере, рассматриваются в рамках специальной правительственной программы "Цифровая экономика". Непосредственно Федеральная нотариальная палата выступает одним из экспертных участников этой программы".

Важно, что нотариус несет полную имущественную ответственность за свои действия. Если он допустит ошибку, то компенсирует человеку весь ущерб.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]