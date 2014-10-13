Наследники смогут получать деньги по упрощенной схеме

Нотариусы вместе с одним из крупных банков тестируют две новые технологии. Первая: наследники смогут получать деньги по упрощенной процедуре, то есть без визита в банк. Вторая: нотариусы смогут в режиме онлайн находить наследство в банках.

Теперь нотариусы смогут в электронном режиме разыскать в банке счета, оставшиеся от покинувшего наш мир человека.

Как отмечают в одном из крупных банков, ежегодно в его отделения обращаются около 600 тысяч наследников. Они приносят бумажное свидетельство о праве на наследство и получают выплату. Процедура может занимать более часа.

Сейчас в Москве заработал пилотный проект: нотариус оформляет пакет документов и передает в банк в электронном виде. Наследники получают деньги на карту.

На первом этапе сервис доступен жителям Москвы в ограниченном количестве нотариальных контор. Технология отрабатывается для того, чтобы затем распространить ее на всю страну. Как рассказывают эксперты, прецеденты уже есть. В одном из первых дел наследник получил на свою карту деньги в течение получаса после того, как нотариус направил в банк по электронным каналам пакет документов вместе со свидетельством о праве на наследство.

1,45 миллиона человек обратились за год к бесплатному сервису нотариата "Поиск наследственных дел". Система позволяет мгновенно выяснить, какой именно нотариус ведет то или иное наследственное дело



А в перспективе на портале госуслуг появится суперсервис "Утрата близкого человека". Когда система заработает, наследник сможет через портал записаться к нотариусу и быстрее решать вопросы, связанные с оформлением наследства.

Еще одна проблема, с которой люди сталкиваются на практике: разыскать счета покойного. Нередко при жизни человек не предупреждает родных, что спрятал деньги в ячейке такого-то банка, открыл металлический счет в серебре или палладии и т.п. Даже списка его обычных счетов нет. Как быть? Искать все это приходится нотариусу. Новая технология заметно упрощает розыск. Недавно нотариат запустил еще один цифровой сервис: при оформлении наследства счета людей, ушедших из жизни, будут разыскиваться в режиме онлайн. Сейчас к системе подключен один из самых крупных российских банков, в перспективе поисковая сеть распространится и на другие банки.

Как подчеркивают в Федеральной нотариальной палате, сервис универсален и может быть применен для работы с различными кредитными организациями. Более того, он позволяет выяснить наличие у покинувшего этот мир человека обезличенных металлических счетов, счетов ДЕПО, банковских ячеек и прочих продуктов кредитной организации. "То есть рисков того, что какая-то часть наследственного имущества останется необнаруженной, теперь будет значительно меньше", подчеркивают в ФНП. Ответ из банка может быть получен уже в течение нескольких часов после обращения нотариуса.

"Новые цифровые сервисы нотариата делают общие процессы цифровизации не только удобными, но и защищенными, - сказал президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик. - Они гарантируют сохранение нотариальной тайны, защиту прав граждан, при этом предоставляют людям новые возможности, экономят их время и средства. И в этой части успешное сотрудничество нотариата и банков, как мы видим на этом примере, является очень важным фактором для стабильности гражданского оборота".

Илья Радченко, председатель методической комиссии ФНП:

"Фактическое принятие наследства придумано на крайний случай, но таит в себе много рисков. Может появиться кто-то из других наследников, кто приобретет наследство, может быть, добросовестно, может быть, недобросовестно действуя. Только формальное принятие наследства подачей заявления нотариусу в срок может быть гарантией защиты прав".

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]