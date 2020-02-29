Срок - до 1 марта: владельцам шин напомнили о запрете

До 1 марта хранящиеся на складах участников рынка шины должны быть промаркированы и внесены в систему "Честный знак". После этой даты оборот и хранение на складах немаркированной продукции запрещено, сообщают «Вести:Приморье».

28 февраля истекает срок, в течение которого участники оборота шин, при наличии по состоянию на 15 декабря 2020 года нереализованного, но введенного в оборот до 1 ноября 2020 года соответствующего товара, должны осуществить его маркировку и представить сведения о ней в систему "Честный ЗНАК", пишет «РГ».

Как пояснили в Центре развития перспективных технологий (ЦРПТ - уполномоченный оператор маркировки), теперь непромаркированные товарные остатки не могут быть введены оборот участниками рынка, также их нельзя будет хранить на складах. "Производители и импортеры перешли к обязательной маркировке шин и покрышек с 1 ноября прошлого года. У дилеров или магазинов могли остаться не распроданные до 1 ноября шины, которые еще не подлежали маркировке. Их можно было продавать до 15 декабря, а после 15 декабря такой товар нужно было маркировать как остатки и только после этого продавать", - уточнил руководитель товарной группы "Шины" ЦРПТ Кирилл Волков.

До 1 марта 2021 года компаниям, добавил он, у которых еще остался "старый" товар, нужно его промаркировать и ввести в оборот, хранить немаркированные шины нельзя. "Эти правила касаются новых шин, бывшие в употреблении изделия маркировке не подлежат", - сказал он.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]