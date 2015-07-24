Сегодня, 15:04
Обувь без маркировки исчезнет из магазинов
С 1 июля в России маркировка обуви становится обязательной. С этой даты вводится запрет на производство и импорт, оптовую и розничную продажу этой продукции без специальных кодов Data Matrix, сообщают «Вести:Приморье».
Проверить легальность товара покупатели могут самостоятельно - в приложении "Честный знак". Достаточно поднести смартфон к коду и считать сведения. Вся информация о движении товара будет передаваться в систему цифровой маркировки "Честный знак". Так удастся проследить путь каждой пары обуви от производителя до покупателя, исключив из цепочки контрафактную продукцию.
Маркировка обуви, произведенной или приобретенной до 1 июля, возможна до 1 сентября при наличии документов, подтверждающих срок приобретения.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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