Необычные имена выбирают приморцы для своих малышей

В 2020 году в Приморье зарегистрировали 18 200 актов о рождении детей. Более половины малышей – 52% – это мальчики. Также в семьях жителей края появились 225 двоен и семь троен, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

По информации департамента записи актов гражданского состояния Приморского края, самыми популярными именами для мальчиков в 2020 году стали Артем – так назвали 470 новорожденных, Александр – 403, Михаил – 387, Максим – 354, Матвей – 317. Среди девочек лидируют Алисы – 314 малышек получили такое имя, Миланы – 283, Виктории – 278, Анны – 263, Евы – 255.

Самыми редкими для мальчиков стали имена: Аврелий, Андроник, Бронислав, Велеслав, Гавриил, Енисей, Захар, Мирон, Ратибор, Юриан, для девочек – Акулина, Варвара, Габриэлла, Зинаида, Капитолина, Надежда, Россияна, Снежанна, Элеонора, Ярославна.

Специалисты подчеркивают, что, согласно положениям Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 15.11.1997 №143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», имя ребенка записывается по соглашению родителей.

«Запрещается запись имени ребенка, которое состоит из цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака “дефис” или их любой комбинации, либо содержит бранные слова, указания на ранги, должности, титулы», – уточнили в департаменте.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]