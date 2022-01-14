Аврелий, Златана и Миролина: как называли детей в Приморье в 2021 году

В 2021 году в Приморье зарегистрировали рождение 17 582 малышей, 9 113 из них – мальчики, 8 469 – девочки. На свет появились 330 двоен и шесть троен, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

По информации департамента записи актов гражданского состояния Приморского края, самыми популярными именами для мальчиков в прошлом году стали Артем – так назвали 418 малышей, Александр – 388, Максим – 326, Матвей – 309, Михаил – 307. Среди девочек чаще всего встречались Софии – 405, Алисы – 294, Марии – 265, Евы – 264 и Миланы – 260.

Самыми редкими именами среди мальчиков стали Яромир, Тихомир, Остап, Серафим, Милован, Михей, Кай, Ермак, Гриша, Аврелий, среди девочек – Ярославна, Отрада, Святослава, Сима, Устинья, Миролина, Златана, Демьяна, Евлемилия и Агапия.

Специалисты департамента подчеркивают, что, согласно положениям Семейного кодекса РФ и Федерального закона «Об актах гражданского состояния», имя ребенка записывается по соглашению родителей.

«Запрещается запись имени ребенка, которое состоит из цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака “дефис” или их любой комбинации, либо содержит бранные слова, указания на ранги, должности, титулы», – уточнили в ведомстве.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]