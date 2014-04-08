Ни одной Даздрапермы еще не родилось в Приморье в 2021 году

В первом квартале 2021 года в Приморье зарегистрировали рождение 4342 малышей, 52% из них – мальчики, 48% – девочки. Также в приморских семьях появилась 91 парой двойняшек 91 пара двойняшек, сообщают «Вести:Приморье».

Наибольшее количество рождений зарегистрировали во Владивостоке – 1537 детей, Уссурийске – 561 ребенок, Находке – 362 ребенка, Артеме – 269 детей и Арсеньеве – 126 детей. Об этом рассказали в департаменте записи актов гражданского состояния Приморского края

Самыми популярными именами для новорожденных мальчиков стали: Александр – родители выбрали его 102 раза, Артем – 98, Михаил – 90, Матвей – 80, Максим – 72. Девочек чаще всего называли София (88 малышей), Алиса – 77, Мария – 67, Полина – 67, Анна – 63.

Редкими для мальчиков стали имена Ариан, Арон, Булат, Данияр, Герман, Лаврентий, Леонид, Прохор, Ростислав, Тарас, для девочек – Азалия, Анисья, Герда, Евдокия, Забава, Лидия, Милослава, Паулина, Тамара, Ярина.

Специалисты департамента подчеркивают, что, согласно положениям Семейного кодекса РФ и Федерального закона от 15.11.1997 года №143-ФЗ «Об актах гражданского состояния», имя ребенка записывается по соглашению родителей.

«Запрещается запись имени ребенка, которое состоит из цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака “дефис” или их любой комбинации, либо содержит бранные слова, указания на ранги, должности, титулы», – уточнили в ведомстве.

Напомним, в советские времена фантазия родителей, которые пытались дать своему ребенку необычное имя, поистине не знала границ. Детей называли производными от формы слова, которые условно делили на несколько групп:

Выбрать имя можно было и по месяцу рождения: Декабрий, Декабрина, Ноябрина, Сентябрина, Февралин, Апрелина. Ну, и особо повезло тем, кого называла Октябренком. Часто родителей вдохновляли реки, города и горы. Детям давали имена: Нева, Каир, Лима, Париж, Гималай.

Рожденного в СССР могли окрестить Дубом, Березой, Азалией, Ольхой или Гвоздикой.

Наука, кторая в то время активно развивалась, подсказывала родителям неплохие имена: Алгебрина, Ампер, Гипотенуза, Гелий, Вольфрам.

Разумеется, какой же Советский союз без лозунгов, в честь которых детям придумывали имена-аббревиатуры:

Даздраперма — от «Да здравствует Первое мая!».

Даздрасмыгда — от «Да здравствует смычка города и деревни!».

Даздрасен — от «Да здравствует Седьмое ноября!».

Ревмира —постреволюционное имя - от «РЕВолюционный МИР».

Русский язык обязан революции множеством новых слов и понятий, прочно укрепившихся в обиходе. Идеология стала еще одним источником вдохновения для поиска имен своим чадам: мальчик вполне мог получить имя:

Автодор — от сокращённого названия «Общества содействия развитию автомобилизма и улучшению дорог».

Баррикад (женский вариант имени — Баррикада).

Военмор — от сокращения словосочетания «военный моряк».

Гласп — предположительно от «гласность печати».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]