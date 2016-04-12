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Вчера, 21:22

"Инопланетяне существуют": основатель новой обсерватории в Приморье поделился своей теорией

"Инопланетяне существуют": основатель новой обсерватории в Приморье поделился своей теорией

Приморье уверенно в космос стремится. Тарелки в Галенках, корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов», Уссурийская астрофизическая обсерватория, но и этого нам мало!

- Это такой критический момент, когда вы что-то запускаете и в него с большой вероятностью что-то врезается.

Новая приморская обсерватория заработала между Владивостоком и Уссурийском. Её идейный вдохновитель уже четыре астероида открыл!

- Я верю в жизнь во Вселенной. Если их так называть - инопланетяне - то у меня есть даже научное обоснование, что они должны существовать!

В поисках внеземных цивилизаций или через тернии к звездам! «Вести: Приморье» и один влюбленный в космос астроном приглашают всех по Млечному пути прогуляться. Смотрите завтра в 9:00!

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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