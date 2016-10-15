Водителя внедорожника Pajero осудили за ДТП с полицейскими

Осужден житель Приморья, учинивший ДТП, в котором пострадали полицейские, сообщают «Вести:Приморье».

В Приморском крае осужден водитель, учинивший ДТП, в котором пострадали сотрудники полиции.

Инцидент произошел в августе прошлого года в районе 118 км автодороги Раздольное – Хасан. Прибывшие на место дорожно-транспортного происшествия сотрудники Госавтоинспекции приступили к оформлению автоаварии. В это время со стороны поселка Краскино двигался автомобиль Mitsubishi Pajero. Водитель транспортного средства совершил наезд на участников дорожно-транспортного происшествия, столкнулся с двумя автомобилями, после чего внедорожник опрокинулся и загорелся, отметили в пресс-службе ОМВД России по Хасанскому району.

В результате автоаварии травмы различной степени тяжести получили восемь человек, в том числе двое сотрудников полиции, которым потребовалась госпитализация.

После совершения наезда на автомобиль обвиняемый скрылся с места совершения ДТП. Нарушителя задержали сотрудники полиции. Им оказался 40-летний местный житель, ранее судимый за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Хасанский районный суд Приморского края рассмотрел собранную следственными органами Следственного комитета Российской Федерации доказательную базу и счел виновным водителя внедорожника. Преступивший закон мужчина понес наказание по пункту «б» части 2 статьи 264 Уголовного Кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно сопряжено с оставлением места его совершения). За данное преступление фигуранту уголовного дела назначено наказание 2 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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