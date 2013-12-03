"Мицубиси Паджеро" врезался в толпу людей на дороге, водитель скрылся с места ДТП
Прошедшей ночью в дежурную часть ОМВД России по Хасанскому району поступило сообщение об автоаварии в районе 118 км автодороги Раздольное–Хасан. На место происшествия прибыли инспекторы дорожно-патрульной службы. Полицейские приступили к выполнению необходимых действий по оформлению ДТП.
Как сообщает "Вести: Приморье", в это время со стороны поселка Краскино в направлении Славянки двигался автомобиль Мицубиси Паджеро. Водитель транспортного средства совершил наезд на участников ДТП, столкнулся с двумя автомобилями, после чего Мицубиси Паджеро опрокинулся и загорелся. Нарушитель с места происшествия скрылся.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, в результате автоаварии травмированы 8 человек, в том числе двое сотрудников дорожно-патрульной службы. Пострадавшие госпитализированы. Сейчас они находится под наблюдением врачей. Угрозы их жизни и здоровью нет.
Личность водителя Мицубиси Паджеро установлена. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на задержание нарушителя.
По результатам проверочных мероприятий будет принято решение в соответствии с российским законодательством.
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