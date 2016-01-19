Олега Кожемяко приняли в ряды Русского географического общества

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко присоединится к активной экспедиционной, просветительской деятельности и увеличит свой вклад в развитие краеведения. Торжественная церемония приема главы региона в члены Приморского краевого отделения Русского географического общества состоялась в среду, 27 января.

По словам Олега Кожемяко, приморский филиал общества – это организация, которая формирует повестку изучения истории края и помогает как можно большему количеству жителей узнать о родном Приморье.

«Для меня история края – это часть моей жизни. Как личной, так и служебной. Мне это не просто интересно, но и важно. Важно, чтобы мы могли оставить культурное и историческое наследие Приморья своим потомкам. Оно должно быть на поверхности, узнаваемо, доступно для всех слоев населения. Такую задачу я вижу перед собой и считаю, что Русское географическое общество – как раз та организация, которая вместе с нами будет вести эту работу, помогать материалами и знаниями», – подчеркнул губернатор.

Представители совета охарактеризовали Олега Кожемяко как эксперта в области краеведения, не понаслышке знающего историю родного региона.

«Олег Николаевич – кандидат экономических наук, очень интересуется этнографией народов Дальнего Востока, проблематикой, связанной с Арсеньевым. За последнее время, действительно, тема Арсеньева звучит, проводятся работы по увековечению его памяти», – подчеркнул председатель отделения РГО Алексей Буяков.

Олег Кожемяко был единогласно принят в члены Приморского краевого отделения Русского географического общества – Общества изучения Амурского края. В торжественной обстановке в ряды организации, вместе с главой региона, были приняты еще девять представителей исторического сообщества края: научные деятели, краеведы, историки и другие.

Справочно. Русское географическое общество – одно из старейших географических обществ в мире, организованное в 1845 году. Главной целью основателей было изучение «родной земли и людей ее обитающих», то есть сбор и распространение географических, статистических и этнографических сведений о России.

Приморское краевое отделение Русского географического общества – Общество изучения Амурского края является старейшей общественной организацией региона. Оно занимается активной экспедиционной, просветительской и издательской деятельностью, вносит большой вклад в развитие краеведения, изучение географии, истории, экологии края, содействует сохранению его природного и культурного наследия.

Отделение располагает уникальной библиотекой, создателями которой были известные общественные деятели своего времени. Ее фонды насчитывают 46 тысяч томов и более 45 тысяч журналов на 10 языках, половина книг – редкие издания. С 1888 года выпускается собственное издание – «Записки Общества изучения Амурского края». В настоящее время выпущен 46-й том.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]