Врач был в шоке: о случае в детском саду рассказала мама маленького жителя Владивостока

О случае с ребенком, который произошел в детском саду Владивостока рассказала приморцам мама пострадавшего малыша, сообщают «Вести:Приморье».

Детский сад, о котором рассказала мама малыша, частный, и, судя по картам, находится в районе Океанской. По словам родителей, малыш повредил пальчик на руке, при этом, ему не оказали необходимую медицинскую помощь. После этого начались проблемы.

«Дорогие родители ! Не читайте старые отзывы ,где все хорошо и прекрасно .

Нам пришлось обжечься этим садиком , воспитатели меняются ,для детей это большой стресс

Мало того ,что воспитатели меняются (один человек и за няню, и за повара ,и за воспитателя , в сад ходит максимум 5 детей , это о том ,что сад могут закрыть в любой день , и поставить перед фактом ,как произошло у нас в начале Января ,когда тебе необходимо работать. Приятное сообщение в группу.

Но произошло чудо ,нашли воспитателя, а дальше началось интересное ,работала заведующая ,и прищемила палец нашему ребёнку ,которая промыла только проточной водой ,что говорить об аптечке ,которая наверное есть (но пуста ) . Хирург долго был в шоке ,когда услышал мой ответ ,от самой заведующей (промыла водой). От того что ,не обработали перекисью ,как положено при сильном ушибе, палец начал гнить...

Побегали мы по врачам ,платным ,бесплатным. Было хирургическое вмешательство. Я предоставила половину чеков заведующей ,и предложила 3 дня бесплатно ребёнок ходит в сад ,тк у вас и так не айс ситуация . Все отлично (походили). Далее я потребовала свой договор ,который лежал в саду , на что мне сказали категорически НЕТ ,тк у нас проблемы с бизнесом. Мы его продаём ,поэтому заключать ничего не будем , но мы продолжаем работать

Хороший подход ....

Родители берегите себя от таких руководителей ,вы отдаёте ребёнка ,в не котёнка.

Мы покинули этот сад ,и желаем каждому найти достойное и безопасное место для ребёнка!

Непонятно ,чего они испугались, но ведь и без договора ,достаточно пожаловаться в РОСПОТРЕБНАДЗОР И ПРОКУРАТУРУ»,

пишет автор поста в паблике revizor_vdk.

В комментариях жители края выразили сочувствие малышу и родителям, при этом отметив, что с родителей отвественности не снимают.

«Сочувствую».

«Я чёт не пойму за один день палец сгнил что ли или ребёнок неделю без родителей в садике тусовался. Рана если и есть то родители должны обрабатывать утром и вечером».

«А почему не жалуетесь тогда в роспотреб и в прокуратуру ?».

«Чем котенок хуже ребёнка? За бабками гонитесь, вот и получаете непонятно какие услуги в частных ***».

«Я конечно все понимаю, но в том, что у ребёнка так с пальчиком произошло виновата не только воспитатель, а МАТЬ!!!! Дома палец нужно было обрабатывать, и наблюдать. Что будет когда ребёнок в обычный сад пойдёт, там на 1 воспитателя 30 детей. И они физически не могут за всеми уследить. Дети и падают, и колени разбивают, и т.д.».

«Прищимить палец могут и в других садах, дети могут и сами баловаться, от этого никто не застрахован, проходили».

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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