Полиция проверяет факт жестокого обращения в детском саду

В Приморье полиция проверяет информацию о причинении телесных повреждений воспитаннице детского сада, сообщают «Вести:Приморье».

Руководитель пресс-службы УМВД России по Приморскому краю Ирина Сырова рассказала о том, что полиция проверяет информацию о причинении телесных повреждений малолетнему ребенку по заявлению жителя Артема.

Мужчина сообщил, сотрудница частного детского сада причинила телесные повреждения его дочери 2019 года рождения.

По данному факту проводится проверка. Инспекторы по делам несовершеннолетних опрашивают очевидцев инцидента, родителей, воспитанников детского сада и персонал заведения.

«Выдано направление на проведение судебно-медицинского освидетельствования с целью установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью несовершеннолетней», – добавила Ирина Сырова.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством РФ.

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, О зверствах в детском саду рассказала жительница Приморья. Мама ребенка рассказала, сотрудница детского сада применила силу к ребёнку из-за того, что он сильно плакал и просился на руки. Женщина решила, что успокоить можно радикальным способом - швыряла на стул, дергала за руки, трясла, как какую-то вещь.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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