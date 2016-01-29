«Единая Россия» выступила в защиту приморских предприятий по добыче вольфрама

Приморские компании, которые занимаются рудами и вольфрамовыми концентратами, заключат соглашение с Министерством финансов о возврате налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Это предотвратит не только закрытие предприятий, но и расселение поселка Восток в Красноармейском районе Приморья. Почти все его жители могли попасть под сокращение, сообщил руководитель Межрегионального координационного совета «Единой России» в Дальневосточном федеральном округе, депутат Госдумы Виктор Пинский по итогам совещания Минфина по НДПИ для вольфрама.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу регионального отделения партии «Единая Россия», с января ставка по этому налогу выросла в 3,5 раза, что грозило банкротством и закрытием ряда дальневосточных предприятий. Горнометаллургический профсоюз Приморья и Федерация профсоюзов Приморского края, руководители компаний обратились с проблемой Виктору Пинскому.

«Мы проделали сложную работу: профсоюз и власти региона, полпредство в ДФО, «Единая Россия», фракция партии в Госдуме. Проблему с разных сторон исследовали в Минпромторге, Минвостоке, Минтруде. Тему возможного высвобождения работников в Приморье в связи с повышением НДПИ изучает прокуратура. Министерство финансов уже начало подготовку соглашения о возврате налога предприятиям. Мы рассчитываем выйти на его подписание в ближайшее время», — сказал Виктор Пинский.

Парламентарий отметил, что для него «история с вольфрамом» — пример того, как каждый конкретный гражданин может и должен влиять на улучшение своей жизни.

«Это была кропотливая работа по сбору документов для Минфина с объяснениями негативных последствий для предприятия, работников и вольфрамового производства в России. Законотворчество — это живой процесс, и наша идея в том, что именно граждане влияют на формирование законов», — подчеркнул Виктор Пинский.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]