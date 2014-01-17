В 2021 году вузы Приморья предложат на 900 бюджетных мест больше

Почти 15 тысяч бюджетных мест предложат в текущем году поступающим в вузы и колледжи Приморья. Молодые люди смогут освоить за счет государства программы высшего и среднего профессионального образования, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на правительство края.

Так, по информации краевого министерства образования, по программам высшего образования абитуриентам предложат 7 635 бюджетных мест: 7 123 – по очной форме обучения, 485 – по заочной, 27 – по очно-заочной.

«Наибольшее количество бюджетных мест выделено по направлениям: “Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта” – 744, “Информатика и вычислительная техника” – 586, “Клиническая медицина” – 498, “Экономика и управление” – 481, “Сельское, лесное и рыбное хозяйство” – 419, “Образование и педагогические науки” – 327», – подчеркнула начальник отдела профессионального образования и науки министерства Ольга Пермякова.

По программам среднего профессионального образования для абитуриентов предусмотрено 7 315 бюджетных мест: 6 740 – по очной форме обучения, 560 – по заочной и 15 – по очно-заочной. При этом наибольшее количество бюджетных мест выделено по направлениям: «Сервис и туризм» – 1 120, «Техника и технологии наземного транспорта» – 1 115, «Машиностроение» – 490, «Экономика и управление» – 465, «Техника и технологии строительства» – 455, «Информатика и вычислительная техника» – 435.

«Примечательно, что количество бюджетных мест для абитуриентов в учреждениях среднего и высшего профессионального образования в этом году значительно увеличили по сравнению с предыдущим. Так, в вузах за счет государства на этот раз смогут отучиться больше почти на 900 человек. Все выпускники получат востребованные и актуальные на современном рынке труда специальности», – заявила Ольга Пермякова.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]