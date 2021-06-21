Приемная кампания стартовала в вузах и колледжах Приморья

Приемная кампания стартовала в понедельник, 21 июня, в Приморье. Поступающим в колледжи и вузы предлагают в текущем году почти 15 тысяч бюджетных мест. Об этом во время брифинга сообщила заместитель председателя Правительства – министр образования края Наталья Бондаренко.

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства региона, по программам высшего образования абитуриентам предложат 7 635 бюджетных мест: 7 123 – по очной форме обучения, 485 – по заочной, 27 – по очно-заочной.

Наибольшее количество бюджетных мест выделили по направлениям: «Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта» – 744, «Информатика и вычислительная техника» – 586, «Клиническая медицина» – 498, «Экономика и управление» – 481, «Сельское, лесное и рыбное хозяйство» – 419, «Образование и педагогические науки» – 327.

По программам среднего профессионального образования для абитуриентов предусмотрено 7 315 бюджетных мест: 6 740 – по очной форме обучения, 560 – по заочной и 15 – по очно-заочной. При этом наибольшее количество бюджетных мест выделено по направлениям: «Сервис и туризм» – 1 120, «Техника и технологии наземного транспорта» – 1 115, «Машиностроение» – 490, «Экономика и управление» – 465, «Техника и технологии строительства» – 455, «Информатика и вычислительная техника» – 435.

Примечательно, что количество бюджетных мест для абитуриентов в учреждениях среднего и высшего профессионального образования в этом году значительно увеличили по сравнению с предыдущим. Так, в вузах за счет государства на этот раз смогут отучиться почти на 900 человек больше.

«Все выпускники получат востребованные и актуальные на современном рынке труда специальности», – подчеркнула Наталья Бондаренко.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]