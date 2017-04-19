«Думала, меня съедят»: Власти решают вопрос со стаей агрессивных собак
В Уссурийске пытаются решить вопрос отлова стаи агрессивных собак, сообщают «Вести:Приморье».
пишет автор поста в паблике mark2_che.
В комментариях жители города называют множество адресов, где, по их мнению, также есть агрессивные животные. Поясняя, что были случаи, когда стоило опасаться за свою жизнь и жизни детишек.
«сама лично звонила в администрацию и сказали что пытаются решить вопрос, но не известно когда он решится! Так как на меня саму эта стая по Красснознаменной напала! Я сегодня увидила как не опасна! Представила если бы на моем месте ребёнок был, это просто ужас загрызли бы».
«Тургенева 33 , там тоже стая, сегодня ели дали сесть в авто , думала на работу опоздаю и меня съедят».
«Да они не нападают, они голодные, они подбегают в надежде, что им что - нибудь дадут поесть. Будьте милосерднее! Такие холода, они погибают от голода и холода. Они не виноваты, что родились на улице или кого- то выгнал " добрый " человек».
«Сегодня эта стая разгуливала по Кирова, потом лакомилась на помойке».
«Если бы еще спонсировали эти приюты, было бы вообще замечательно. А то всем миром собираем на корм и лечение животным».
Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.
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