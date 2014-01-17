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Голодные и агрессивные: прокуратура организовала проверку по фактам нападения собак на людей

Голодные и агрессивные: прокуратура организовала проверку по фактам нападения собак на людей

Источник фото: pixabay.com

В г. Артеме по сообщению в СМИ сведений об участившихся случаев нападений стаей собак на людей организовано проведение доследственной проверки, сообщают «Вести:Приморье».

Следствием проводится доследственная проверка по признакам преступления - халатность.

В рамках проверки устанавливаются лица, пострадавшие от нападений агрессивных животных, а также должностные лица, в результате действий (бездействия) которых произошла указанная ситуация.

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, по результатам проверочных действий будет принято процессуальное решение.   

Напомним, ранее «Вести:Приморье» сообщали, в Приморье в Большом Камне жительница города столкнулась с ситуацией, которая сильно напугала ее. «Ещё час меня трясло»: женщина рассказала о ситуации у детского сада. Женщина рассказала, стая собак напала на нее ранним утром. По счастливой случайности, животные ее не покусали, но сильно напугали.

Женщина отметила, их около 10 штук. Животные обитают в этом районе. Часто бывают на площадках детских садов, которые расположены в округе. Автор поста уточняет, ходить очень страшно даже взрослому, что уж говорить о детях.

   

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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