«Ещё час меня трясло»: женщина рассказала о ситуации у детского сада
В Приморье в Большом Камне жительница города столкнулась с ситуацией, которая сильно напугала ее, сообщают «Вести:Приморье».
Женщина рассказала, стая собак напала на нее ранним утром. По счастливой случайности, животные ее не покусали, но сильно напугали.
Женщина отметила, их около 10 штук. Животные обитают в этом районе. Часто бывают на площадках детских садов, которые расположены в округе. Автор поста уточняет, ходить очень страшно даже взрослому, что уж говорить о детях.
- пишет автор поста.
В комментариях мнения на пост разделились. Одни говорят, их просто нужно кормить, тогда они не нападут. Другие предлагают принимать меры, которые помогут уменьшить численность бездомных животных.
Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.
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