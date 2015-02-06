«Ещё час меня трясло»: женщина рассказала о ситуации у детского сада

В Приморье в Большом Камне жительница города столкнулась с ситуацией, которая сильно напугала ее, сообщают «Вести:Приморье».

Женщина рассказала, стая собак напала на нее ранним утром. По счастливой случайности, животные ее не покусали, но сильно напугали.

Женщина отметила, их около 10 штук. Животные обитают в этом районе. Часто бывают на площадках детских садов, которые расположены в округе. Автор поста уточняет, ходить очень страшно даже взрослому, что уж говорить о детях.

Вчера, в 8 утра, три огромных пса напали на меня в 10 метрах от ворот детского сада "Дюймовочка" город Большой Камень. Не покусали, видимо потому что я орала звериным голосом давая отпор, так ,что сорвала голос. Ещё час меня трясло. Стая животных обитает в подвале дома Карла Маркса 5, прямо возле ворот садика. Они спокойно разгуливают по детским садам в округе. На видео детский сад " Снежинка". Я живу в этом районе. Мне и детям всегда с палкой хотить? И в саду на прогулке всем детям и воспитателям?

- пишет автор поста.

В комментариях мнения на пост разделились. Одни говорят, их просто нужно кормить, тогда они не нападут. Другие предлагают принимать меры, которые помогут уменьшить численность бездомных животных.

Орфография и пунктуация авторов поста и в комментариях сохранены.





Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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