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В Приморье унесло в море БДК "Александр Николаев" (видео)

В Приморье унесло в море БДК "Александр Николаев" (видео)

В бухте Абрек в Приморье во время шторма от пирса оторвало большой десантный корабль «Александр Николаев».

Как сообщает "Вести:Приморье" со ссылкой на РИА Новости, в результате корабль отнесло течением к острову Путятина, где он сел на мель у берега. Чтобы вернуть судно к пирсу, потребовалось три дня.

В пресс-службе ВВО по Тихоокеанскому флоту заверили, что ни техника, ни люди не пострадали.

Большой десантный корабль «Александр Николаев» был построен в 1982 году, а в 1997 году — переведен в резерв и пришвартовали у пирса в районе базы десантных кораблей в Фокино.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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