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Вчера, 23:18

Военный корабль "распугал" рыбаков на акватории близ Владивостока

Военный корабль "распугал" рыбаков на акватории близ Владивостока

Большой десантный корабль "Николай Вилков" прошел в нескольких метрах от лодок рыбаков-любителей в одной из бухт близ Владивостока, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на видео, размещенное в соцсетях.

На кадрах видно, как корабль водоизмещением почти в 5000 тонн и длиной в 113 метров прошел буквально в нескольких метрах от резиновых лодок рыбаков, в результате чего их едва не перевернуло волной, поднятой от движения БДК. Перепуганные рыбаки проводили боевой корабль криками и руганью.

При этом стоит отметить, что в многочисленных комментариях к этой публикации большинство подписчикjd считают, что рыбаки виноваты сами:

"Глупо стоять там где проход для судов. Вы хотите большие океанские суда уступали вам дорогу?"

"А вот здесь нужно разобраться, кто дебил. Чувачки встали на судовом ходу, походу. Ни в правила, ни в карту ни разу не заглядывали даже."

"Не его уровень блох обходить..."

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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Кто виноват в этой ситуации:

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