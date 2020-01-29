За месяц в Приморье обследовали 24 человека с подозрением на коронавирус
Приморские специалисты за месяц обследовали 24 человека с признаками инфекционных заболеваний. Коронавируса у них не выявлено. Об этом было заявлено сегодня, 29 января, на пресс-конференции в правительстве Приморского края. Подробности в видеоматериале.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Популярное в сети
Загрузка...
Ранее по теме
-
29.01.2020 Въезжающие из-за рубежа пытаются скрывать симптомы инфекционных заболеваний при прохождении санитарного контроля
-
28.01.2020 Коронавирус «N С o V» "объявился" еще 18 лет назад
-
27.01.2020 Пассажир рейса Владивосток-Москва снят с рейса с подозрением на коронавирус
-
26.01.2020 Распространение коронавируса резко ускорилось
-
17.06.2015 В Роспотребнадзоре Приморья опровергли информацию о пациенте с подозрением на коронавирус
-
12.06.2015 На погранпунктах Приморья медики не выявили ни одного пассажира с подозрением на коронавирус
Добавить комментарий