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За месяц в Приморье обследовали 24 человека с подозрением на коронавирус

Приморские специалисты за месяц обследовали 24 человека с признаками инфекционных заболеваний. Коронавируса у них не выявлено. Об этом было заявлено сегодня, 29 января, на пресс-конференции в правительстве Приморского края. Подробности в видеоматериале.


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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