Санитарно-карантинный контроль на границе с Приморьем остается жестким

Более 2 тысяч человек въехали за минувшие сутки на территорию Приморского края, в том числе 286 человек – прибыли из Китая. Все граждане проходят санитарно-карантинный контроль, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на пресс-службу Правительства края.

Как сообщили в территориальном управлении Роспотребнадзора, за минувшие сутки выявлено три человека с признаками инфекционных заболеваний, у всех взяты пробы на наличие коронавирусной инфекции. Результат – отрицательный.

«Самостоятельно в медучреждения за сутки обратились с признаками ОРВИ два человека, ранее посещавшие Китай. Результат также отрицательный», – сообщили в ведомстве.

Всего за отчетный период самостоятельно в медучреждения Приморья обратились 33 человека, ранее побывавшие в КНР. Гражданам установлены различные диагнозы – ОРВИ и грипп.

Отметим, в Приморье открыты несколько телефонов «горячей линии».

О фактах резкого роста цен на овощи в торговых сетях приморцы могут сообщить по телефону: +7 (914) 703-14-90, 273-14-90, о завышении цен на лекарственные препараты и отсутствии изделий медицинского назначения в аптеках и аптечных пунктах – по номеру: 8 (423) 226-85-39.

В Правительстве Приморья по номеру: +7 (914) 703-14-59, продолжает работу «горячая линия» по вопросам возвращения на Родину для граждан, находящихся на территории КНР, и их родственников.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]