Выпускник МГУ имени Невельского поразил свои сходством с легендарным Джеком Воробьем. Видеорепортаж Риммы Казарян
Выпускник владивостокского Морского госуниверситета 2017 года 26-летний Магомед похож на героя Джонни Деппа, кажется, больше, чем сам Джонни Депп, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт ГТРК "Амур".
Но такое поразительное сходство обнаружилось совершенно случайно, когда молодой человек захотел удивить родных на Новый Год и предстал перед ними в карнавальном костюме. Для перевоплощения был выбран капитан Джек Воробей – любимый киногерой мамы Магомеда.
«Женщины дают нам мотивацию для подвигов, все делается только ради вас» — улыбается двойник, отмечая, что вся задумка была воплощена только ради матери.
Порадовать прохожих в новогоднюю ночь тоже удалось: Джек Воробей на улицах Райчихинска вызвал настоящий фурор.
«В этом есть доля ребячества, но больше всего мне нравится реакция людей. Я выходил на улицу в этом образе и чуть ли не каждый второй просил сфотографироваться. Просто не каждый день увидишь на улице Джека Воробья», — вспоминает Магомед.
Парень признается, что сам не раз пересматривал «Пиратов Карибского моря».
«Я смотрел все пять частей. Сам персонаж запоминающийся и яркий. Его образ оставил отпечаток в моем сознании», — признается наш герой.
Кстати, сходства со знаменитым персонажем на внешности не заканчиваются. Например, Магомед, также как и Джек Воробей, связал свою жизнь с морем: еще в 2017 году он окончил морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского во Владивостоке. Профессию он выбрал задолго до того, как заметил в себе талант подражания знаменитому персонажу голливудского фильма.
«Изначально я хотел стать или механиком или судоводителем. В детстве мне постоянно нравилось что-нибудь разбирать, вот только собрать я уже не мог, — смеется Магомед, — Я поделился сомнениями со старшим братом, который был со мной при поступлении. Помню, он отговорил меня от профессии механика. Будешь, говорит, ковыряться в масле, шум, суета… А судоводитель всегда в чистоте, пьёт кофе, и девушки их любят! Когда я представил, как в грязной одежде, с руками в мазуте копаюсь где-то в машинном отделении, то желание стать механиком отпало. Так я стал судоводителем», — рассказал Магомед.
Сейчас парень работает помощником капитана. В ближайшее время он вернется в море, но исключать из жизни творческие порывы вовсе не намерен.
«Моря морями, но к таким актерским перевоплощениям душа лежит больше. Чтобы развиваться в этом направлении, нужно, на мой взгляд, поступать и обучаться. Таких глобальных планов пока нет. Но в ближайшее время хочу взять костюм Дэдпула и попробовать себя в этом образе», — поделился Магомед.
Так что, вероятно, жителям Райчихинска вновь повезет, и в скором времени они будут делать памятные фото уже с персонажем другого культового фильма.
Комментировать: