Выпускник МГУ имени Невельского поразил свои сходством с легендарным Джеком Воробьем

Выпускник владивостокского Морского госуниверситета 2017 года 26-летний Магомед похож на героя Джонни Деппа, кажется, больше, чем сам Джонни Депп, сообщают "Вести:Приморье" со ссылкой на сайт ГТРК "Амур".

Но такое поразительное сходство обнаружилось совершенно случайно, когда молодой человек захотел удивить родных на Новый Год и предстал перед ними в карнавальном костюме. Для перевоплощения был выбран капитан Джек Воробей – любимый киногерой мамы Магомеда.

«Женщины дают нам мотивацию для подвигов, все делается только ради вас» — улыбается двойник, отмечая, что вся задумка была воплощена только ради матери.

Порадовать прохожих в новогоднюю ночь тоже удалось: Джек Воробей на улицах Райчихинска вызвал настоящий фурор.

«В этом есть доля ребячества, но больше всего мне нравится реакция людей. Я выходил на улицу в этом образе и чуть ли не каждый второй просил сфотографироваться. Просто не каждый день увидишь на улице Джека Воробья», — вспоминает Магомед.

Парень признается, что сам не раз пересматривал «Пиратов Карибского моря».

«Я смотрел все пять частей. Сам персонаж запоминающийся и яркий. Его образ оставил отпечаток в моем сознании», — признается наш герой.

Кстати, сходства со знаменитым персонажем на внешности не заканчиваются. Например, Магомед, также как и Джек Воробей, связал свою жизнь с морем: еще в 2017 году он окончил морской государственный университет имени адмирала Г. И. Невельского во Владивостоке. Профессию он выбрал задолго до того, как заметил в себе талант подражания знаменитому персонажу голливудского фильма.

«Изначально я хотел стать или механиком или судоводителем. В детстве мне постоянно нравилось что-нибудь разбирать, вот только собрать я уже не мог, — смеется Магомед, — Я поделился сомнениями со старшим братом, который был со мной при поступлении. Помню, он отговорил меня от профессии механика. Будешь, говорит, ковыряться в масле, шум, суета… А судоводитель всегда в чистоте, пьёт кофе, и девушки их любят! Когда я представил, как в грязной одежде, с руками в мазуте копаюсь где-то в машинном отделении, то желание стать механиком отпало. Так я стал судоводителем», — рассказал Магомед.

Сейчас парень работает помощником капитана. В ближайшее время он вернется в море, но исключать из жизни творческие порывы вовсе не намерен.

«Моря морями, но к таким актерским перевоплощениям душа лежит больше. Чтобы развиваться в этом направлении, нужно, на мой взгляд, поступать и обучаться. Таких глобальных планов пока нет. Но в ближайшее время хочу взять костюм Дэдпула и попробовать себя в этом образе», — поделился Магомед.

Так что, вероятно, жителям Райчихинска вновь повезет, и в скором времени они будут делать памятные фото уже с персонажем другого культового фильма.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]