Во Владивостоке объявлена в розыск домашняя чайка

Необычное объявление появилось в соцсетях Владивостока.

Девушка рассказала в инстаграм, что её любимица, домашняя чайка по прозвищу Джонни, исчезла и просит всех неравнодушных граждан обратить внимание на данный пост, тем самым, быть может, приблизить встречу «потеряшки» и хозяйки, сообщают «Вести:Приморье».

Человек, который присматривал за моей чайкой во время моего отъезда, не закрыл окно во время его прогулки и Джонни выскочил и спланировал в город. Я нахожусь на другом конце страны. Приметы чайки: пятно зеленой мази на крыле, не летает дальше двух метров, отсутствуют длинные хвостовые перья. Выпал в районе Некрасовской. Объявления расклеены, охранники/продавцы предупреждены. Надеюсь на ваши репосты и помощь в распространении информации. Возможно Джонни кто-то видел или подобрал.

Орфография и пунктуация авторов поста и комментариев сохранены.





















Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru