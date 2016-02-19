Голые пятки в лютый мороз: Мужчину спасли от обморожения неравнодушные граждане

Волонтёры благотворительной организации в Уссурийске спасли мужчину от обморожения, сообщают «Вести:Приморье».

Волонтеры рассказали, что встретили мужчину на улице, который шел по снегу в рваных летних туфлях. Складывалось ощущение, что идет босиком.

Сегодня с утра по дороге в офис, наш волонтер встретила мужчину идущего буквально босиком

Летние туфли (или то что от них осталось) он пытался удержать плацами ног, а пятки в рваных носках в туфли не влезли. Идти ему предстояло через весь город, не теряя ни минуты, волонтёр забежала на склад собрала тёплые носки и новые ботинки , которые Дарья в большом количестве передала нам для нуждающихся. На всё было потрачено 7 минут и человек был спасён от обморожения ног

, пишет автор поста в паблике serdcem_yediny.

Волонтеры обратились к жителям края с просьбой быть немного добрее к ближнему.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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