Используемая в Приморье вакцина от COVID-19 одобрена на международном уровне

Вакцина «Гам-КОВИД-Вак» (торговое наименование «Спутник V»), поступившая в Приморье для массовой вакцинации населения, одобрена на международном уровне. По промежуточным результатам третьей фазы клинических исследований эта вакцина признана эффективной и безопасной, - сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу правительства края.

Как отмечено в публикации авторитетного медицинского журнала The Lancet, эксперты подтвердили высокую эффективность и безопасность вакцины. За время испытаний антитела выработались у 98% привитых, клеточный иммунный ответ сформировался у 100% добровольцев, а уровень антител до 1,5 раз выше, чем у переболевших COVID-19.

«Россияне имеют возможность пройти бесплатную вакцинацию от COVID-19 одной из лучших вакцин – “Спутник V” НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Минздрава России. Промежуточные результаты пострегистрационного клинического исследования демонстрируют ее высокую эффективность и безопасность. А их публикация в одном из ведущих медицинских рецензируемых журналов мира говорит как о высочайшем качестве исследования, так и глобальном интересе к российской вакцине», – прокомментировали в министерстве здравоохранения России.

Также в публикации отмечено, что вакцинация не привела к серьезным осложнениям и побочным эффектам, в большинстве случаев их проявления были легкими.

Напомним, добровольная иммунизация в Приморском крае доступна в 34 медицинских организациях, где открыты пункты вакцинации. Записаться в лист ожидания можно в поликлинике или через сайт Госуслуги.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]