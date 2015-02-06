Анонс на 5 февраля

5 февраля в 18.30 во Владивостоке в школе № 74 (ул. Харьковская, 7) пройдёт обсуждение архитектурной концепции общественной территории на сопке Бурачка. в школе № 74 (ул. Харьковская, 7). Для посещения необходима предварительная регистрация по ссылке. Количество мест ограничено. Зарегистрироваться можно до 17:00 5 февраля.

5 февраля - вековой юбилей отметит жительница Владивостока Павла Алексеевна Зотова, блокадница Ленинграда.

5 февраля - Владивосток, в школе № 61 и Колледже машиностроения и транспорта - занятия в рамках профилактической программы «Азбука права».

5 февраля в 11.00 – в МБОУ СОШ № 7 Владивостока - занятия для волонтеров. Заявки преподаватели школ могут оставлять по телефону 222-22-48 либо на страницах учреждения в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм».

С 5 по 7 февраля на площадке Приморского краевого дома молодежи для представителей местных молодежных социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) пройдет школа федерального проекта «Пространство развития».

5 февраля в 15.00 - Ботанический сад Владивостока - Лекция «Обрезка и стрижка деревьев – вопросы безопасности, эстетики и биологии».

С 5 февраля по 7 марта в галерее "Арт-этаж" - Выставка Андрея Шпатака "Подводный мир".

5 февраля в 18.30 - приморская краевая филармония - Концертная программа «Кармен-сюита».

5 февраля в 19.00 - Мариинский театр Владивостока - Опера "Волшебная флейта".

5 февраля в 18.30 - Театр Межи Владивостока - Спектакль "GROZA2059".

5 февараля XI Всероссийский фестиваль детского кино и телевидения «Весёлая ларга» начнет свою работу во Владивостоке.

5 февраля - Всемирный день Нутеллы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]