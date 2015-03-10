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Онлайн-платеж: россиянам грозят тотальными проверками

Онлайн-платеж: россиянам грозят тотальными проверками

Источник фото: pixabay.com

На базе Банка России предлагается создать централизованный информационный сервис «Платформа Знай своего клиента», через который банки в онлайн-режиме смогут получать и оценивать информацию об уровне риска по клиентам и их контрагентам в плане их вовлечённости в проведение подозрительных операций, сообщают «Вести:Приморье».

Соответствующий законопроект планируется рассмотреть на пленарном заседании Госдумы в весеннюю сессию. Об этом пишет «Парламентская газета».

Поправки к действующему законодательству, как отмечают авторы, позволят уменьшить нагрузку на добросовестных предпринимателей, особенно на малый бизнес, за счёт снижения превентивных ограничительных мер со стороны банков, снизить объём сомнительных операций и повысить эффективность работы противолегализационных систем кредитных организаций.

Клиентов банков предлагается разделить на категории — высокий риск, средний риск, низкий риск. Критерии отнесения компаний и ИП к группам риска вовлеченности будут совместно определять Банк России и Росфинмониторинг. Для клиентов с низким и средним риском предполагается минимальный набор «антиотмывочных инструментов», предусмотренных законодательством.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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