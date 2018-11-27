Ваша карта заблокирована: банки выявляют «сомнительные» операции

Банки попросили блокировать сомнительные операции без ответа клиентов

Сейчас банки должны возобновлять подозрительные операции спустя два дня блокировки, даже если не удалось подтвердить легитимность перевода у клиента. Банки считают этот срок недостаточным и просят исключить данную норму из закона, сообщают «Вести:Приморье».

Банки предложили ЦБ блокировать денежные переводы с признаками совершенных операций без согласия клиента, если тот не вышел на связь с банком. Об этом говорится в сводном документе предложений участников платежного рынка для «регуляторной гильотины» ЦБ. Подлинность документа подтвердили три источника на платежном рынке, отмечает РБК.

По действующему законодательству банк должен возобновить проведение сомнительной операции, если клиент не вышел на связь в течение двух рабочих дней. Банки предлагают исключить эту норму из закона «О национальной платежной системе».

«Исходя из практики это нецелесообразно, поскольку за два рабочих дня клиенты могут не успеть понять, что стали жертвой мошенничества», — указано в обосновании предложения.

В ответ на это ЦБ рекомендовал Ассоциации ФинТех (АФТ) подготовить и предоставить дополнительную аргументацию. АФТ это сделала, сказал ее представитель. Предложения банков — участников ассоциации будут рассмотрены при обсуждении сокращения избыточных норм, добавил представитель ЦБ.

Признаки сомнительных операций установлены ЦБ, в том числе:

информация о получателе средств содержится в базе ЦБ о случаях и попытках перевода средств без согласия клиента;

параметры устройства, с которого совершается перевод, содержатся в этой же базе;

проведение операции нехарактерно для обычного поведения пользователя: например, отличаются время, место осуществления операции, устройство, с которого она совершается, сумма перевода, частота проведения транзакций и т.д.

В сентябре 2018 года банки получили право блокировать денежный перевод клиента-физлица на два дня, если он содержит признаки совершения операции без согласия клиента. За этот срок банк должен получить от клиента подтверждение операции — если связаться с клиентом не удалось, то банк все равно должен возобновить операцию и перевести деньги получателю, даже если он уверен в том, что перевод осуществляется мошенниками. В законе не прописано, каким образом следует получить подтверждение, но обычно банки получают его с помощью телефонных звонков.

Банки начали обсуждать изменение этой законодательной нормы в прошлом году на площадке Ассоциации банков «Россия» (АБР), но тогда они предлагали увеличить срок, за который надо связаться с клиентом. ЦБ отмечал, что увеличение срока приостановки транзакций не принесет положительного эффекта. Как пояснил вице-президент АБР Алексей Войлуков, из-за пандемии коронавируса обсуждение этой инициативы затянулось, но банки также начали рассматривать возможность совсем блокировать подозрительные операции. «Банки — участники ассоциации отмечали, что им приходится проводить операцию, если клиент не вышел на связь, даже если они на 100% уверены, что она мошенническая», — говорит Войлуков.

Банки поддержали инициативу. Если клиент не вышел на связь за два дня, сохраняется высокий риск того, что операция была совершена злоумышленником, говорит представитель одного из крупных банков. «Часто при мошенничестве клиенты не обращаются в банк для отказа от операций в течение двух дней, так как они ее не совершали и не следят за сообщениями. По закону такие операции возобновляются, и средства уходят мошенникам», — говорит вице-президент, директор по безопасности банка Станислав Павлунин. Также из закона следует исключить норму о возобновлении операции после связи с клиентом, так как мошенник может прикинуться клиентом, предварительно разузнав у него нужные данные, позвонить в банк и попытаться разблокировать операции, продолжает Павлунин.

При подозрительных операциях не следует их разблокировать до подтверждения клиента, говорит директор департамента платежных карт Александр Петров. «Необходимо четко описать в ФЗ процесс по подтверждению клиентом операций, имеющих признаки совершения без ведома клиента», — считает руководитель отдела информационной безопасности банка Денис Камзеев. Опыт Промсвязьбанка показывает, что более чем в 95% случаев эти меры обоснованны: вызвавшая подозрения операция действительно инициирована мошенниками, а не держателем карты, продолжает Петров: «Случаи, когда с клиентом в течение двух дней нет связи, довольно редки, однако бывают: клиент находился за границей, телефон был не в роуминге, не было связи и прочее».

Мошенническими из всего массива подозрительных операций являются менее 1%, при этом банку удается связаться с клиентом максимально оперативно, говорит директор департамента информационной безопасности банка Вячеслав Касимов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]