США пытаются «задавить» Россию: В Конгресс внесли новый проект о санкциях

В Конгресс США внесли новый проект о санкциях против России, в котором упоминается дело Алексея Навального и расследование убийства Бориса Немцова. Однако в команде Джо Байдена, по версии СМИ, осознают, что ресурс санкционного давления на Москву почти исчерпан, поэтому необходимо искать новые способы воздействия, сообщают «Вести:Приморье» со ссылкой на «Газета.Ru».

По экспертной оценке, санкционный механизм действительно переживает кризис, но еще способен навредить России. Как Вашингтон может надавить на Москву.

Группа американских сенаторов внесла в Конгресс США законопроект о санкциях против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Документ подготовили шесть законодателей — два представителя Республиканской партии (Марко Рубио и Митт Ромни) и четыре демократа (Крис Кунс, Бен Кардин, Крис Ван Холлен и Ричард Дурбин).

«Законопроект [предусматривает] введение точечных санкций против российских должностных лиц, причастных к вопиющим нарушениям международного права, что включает отравление и тюремное заключение оппозиционного лидера и активиста по борьбе с коррупцией Алексея Навального», — отмечает пресс-служба Марко Рубио.

Документ также предусматривает призыв к администрации США, согласно которому, Белый дом обязан выяснить, нарушала ли Россия американские законы, запрещающие использования химического и биологического оружия.

Кроме того, сенаторы потребовали предоставить отчет по делу об убийстве российского оппозиционного политика Бориса Немцова.

При этом в законопроекте также упоминается газопровод «Северный поток — 2», против которого США выступают уже длительное время, официально высказывая опасения об опасности попадания Евросоюза в энергетическую зависимость от России. В документе сенаторы обращаются к Госдепу с требованием призвать Германию отказаться от поддержки строительства газопровода.

Совместный законопроект представителей двух партий получил название «Законопроект 2021 года о привлечении России к ответственности за злонамеренную деятельность». Схожую инициативу Рубио представил в сентябре прошлого года, но она так и не смогла пройти дальше рассмотрения в профильном комитете сената Конгресса.

Собственно, основное отличие нового проекта от старого заключается в добавлении в него положений по ситуации вокруг Навального с призывом к его освобождению, а также включения в документ дела Немцова.

На Западе активно следят за ситуацией с Навальным с августа прошлого года, когда российский оппозиционер, предположительно, был отравлен. Лечение он проходил в немецкой клинике Charite, куда его доставили по просьбе семьи. Власти ФРГ утверждают, что Навальный якобы подвергся воздействию отравляющего вещества из группы «Новичок». Однако в Москве не раз отмечали, что до вывоза политика в Берлин отравляющих веществ в его организме не было, а ФРГ отказывается предоставить РФ конкретные доказательства.

В середине января Навальный вернулся в Россию и по приезде был задержан по делу »Ив Роше». В начале февраля Симоновский суд Москвы по ходатайству ФСИН заменил условный срок блогера на реальный, согласившись с доводами прокуроров, обвинивших Навального в нарушении условий испытательного срока — за три года он около 60 раз не явился в уголовно-исполнительную инспекцию.

Санкционная дилемма

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, в Москве видят постоянные санкционные рефлексы у американских законодателей и считают подобные попытки неприемлемыми.

«Мы считаем абсолютно неприемлемыми подобные подходы вообще в двухсторонних отношениях, через призму какого-то санкционного давления. Насколько мы понимаем, там еще предстоят какие-то обсуждения на этот счет», — указал представитель Кремля.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США всегда придумывают различные поводы для введения антироссийских санкций, конкретные поводы для этого им не нужны.

По ее словам, ответная реакция Москвы на ограничительные меры со стороны США необходима и Россия будет действовать обдуманно и не агрессивно, поскольку такой подход более эффективен.

«Если <...> не действовать либо симметрично, либо зеркально там, где они [США] переходят границы, тогда они почувствуют абсолютную безнаказанность», — подчеркнула представитель МИД, также отметив, что ответ должен быть публичным и аргументированным.

При этом действительно ли США пойдут на введение новых санкций против России и будет ли принят соответствующий законопроект сенаторов — вопрос спорный. По информации The New York Times, в команде президента США Джо Байдена осознают, что возможности Белого дома по новым ограничительным мерам в отношении Москвы в значительной степени исчерпаны.

Это объясняется тем, что за последние годы у США накопилась усталость от ограничительных мер из-за слишком большой популярности санкционного давления у американских лидеров, в особенности у предшественника Байдена Дональда Трампа.

К тому же, в последние годы этот инструмент не приносит США необходимого результата, в отношении России, Ирана, Китая были введены многочисленные рестрикции со стороны Вашингтона, подчеркивает NYT, однако они так и не изменили свой подход, как того желал Белый дом.

Более того, помощник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен еще в октябре прошлого года говорил, что США ввели так много санкций против России, что для новых рестрикций фактически не осталось возможностей.

«Одна из проблем, с которой мы столкнулись как в отношении Ирана, так и России, заключается в том, что у нас сейчас так много санкций против этих стран, что у нас остается очень мало [возможностей], чтобы что-то сделать [в связи с этим]. Но мы изучаем все возможные меры сдерживания, которые мы можем применить в отношении этих стран», — подчеркнул советник, повторив, что Вашингтон рассматривает «дополнительные варианты».

Собственно, в команде Байдена теперь говорят то же самое: в Госдепе изучают возможность введения новых рестрикций и рассматривают другие варианты. Также в новой администрации США в давлении на Россию обещают координировать свои усилия с союзниками и партнерами.

Ответ США

С точки зрения программного директора Российского совета по международным делам (РСМД) Ивана Тимофеева, возможности ограничительных мер все еще есть, другое дело, что новые рестрикции могут ударить по самим США и их союзникам.

«К примеру, можно расширить санкции против обязательств российского суверенного долга, но от этого пострадают и американские инвесторы. Также можно расширить санкционные списки за счет каких-то новых российских банков — это тоже негативно отразится на финансовых рынках, хотя будет болезненным для России», — сказал эксперт «Газете.Ru».

В свою очередь американист и эксперт РСМД Алексей Наумов считает, что у Белого дома есть как минимум три очевидных варианта для давления на Москву.

«Во-первых, новые санкции против чиновников. Такие меры позволяют США сохранить лицо и сделать вид, что они стоят за демократию. Этот вариант ни к чему не приведет, кроме громких слов и ухудшения климата отношений России и США, который и так уже ухудшен донельзя», — отметил эксперт.

Второй момент касается включения в санкционные списки чиновников и людей, близких к российскому руководству, что уже может нанести определенный ущерб, продолжил Наумов. Третий вариант — санкции по закону о применении химического оружия, введение которых эксперт считает наиболее негативным и наименее вероятным сценарием.

«Санкции — проблемный механизм, хотя очень привычный, легкий и испытанный. Естественно, Запад не станет вводить рестрикции, которые вредят ему самому. Иначе во внутренней политике невозможно будет объяснить населению, почему они должны страдать для того, чтобы плохо было России и ее руководству. Плюс санкции неэффективны в отношении великих держав, зачастую их вводят лишь для сохранения лица», — добавил эксперт.

При этом Наумов и Тимофеев со скепсисом отнеслись к тому, что США могут пойти на какие-то неординарные санкции в отношении России. Даже если предположить, что их лимит действительно исчерпан. Так, Тимофеев уверен, что

Вашингтон не станет идти на какие-либо ограничения по треку сотрудничества с Москвой на Международной космической станции (МКС) или другие подобные шаги, поскольку они не несут выгоды, а американцы — люди прагматичные.

В то же время Наумов указал, что такое вряд ли может произойти, поскольку санкционный механизм достаточно предсказуем — вы что-то нарушили и в ответ получили логичное ограничение.

«То есть это не работает так, что за какое-то действие отключают газ или просверливают дырку на МКС. Санкции — не месть или возмездие, так что ждать каких-то экстравагантных мер не стоит. В целом этот механизм как инструмент испытывает кризис, слишком часто их использовали и теперь это будничная абсолютно тема, хотя по идее это эрзац войны», — резюмировал эксперт.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]